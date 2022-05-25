نجح الظهير الهلالي الشاب سعود عبدالحميد في الظهور بالمستوى الفني الرائع أمام فريقه السابق الاتحاد، وعلى رغم الضغوطات الجماهيرية من قبل أنصار العميد التي استقبلت بها اللاعب لحظة دخوله ملعب الجوهرة بجدة لإجراء حركات الإحماء واستمرت أثناء المباراة، إلا أنه لم يتأثر بها واستطاع المساهمة مع زملائه اللاعبين في الزعيم بتحقيق الانتصار على العميد بنتيجة 1/‏3 وتأكيد تفوق الفريق الأزرق في مواجهات الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتعتبر المباراة الثانية التي خاضها سعود عبدالحميد ضد العميد، بعد الفوز في لقاء الدور الأول بنتيجة 1/‏2، وحالياً أصبح الفريق الهلالي منافساً قوياً على لقب الدوري الذي حصده في الموسمين الماضيين، إذ يملك الزعيم 58 نقطة في المركز الثاني، بعد الفريق الاتحادي «المتصدر» بـ(61) نقطة.وشارك عبدالحميد في لقاء الكلاسيكو أمام الاتحاد رغم أنه يواجه خطر الإيقاف في حال حصوله على إنذار في المباراة واستطاع أن يتجنب ذلك، وسيتواجد مع الفريق الهلالي في لقاء فريق أبها بالرياض، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري المحترفين.وكان النجم الهلالي الشاب تلقى إشادة جميع زملائه اللاعبين، وحرص المدافع الكوري هيون على دعم سعود عبدالحميد من خلال التوجه معه للجماهير ومطالبتهم بتشجيعه وتحفيزه نظير المستويات الفنية الرائعة التي ظهر بها في مباراة الكلاسيكو الماضية على ملعب الجوهرة بجدة.