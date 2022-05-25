واصل مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله صيامه عن التهديف أمام الهلال وذلك في مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد التي أقيمت على ملعب الجوهرة بجدة ضمن الجولة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعتبر هذه المباراة السادسة التي يعجز فيها حمدالله عن زيارة شباك «الأزرق»، إذ لعب أمام الهلال 5 مباريات بقميص النصر، ومباراة واحدة مع الفريق الاتحادي.وكان حمدالله سنحت له أكثر من فرصة مواتية للتسجيل في المباراة ولكن لم يوفق، حيث تصدى المعيوف لأكثر من فرصة للتسجيل من قدم اللاعب حمدالله وكذلك المدافع علي البليهي الذي أنقذ مرماه من هدف محقق.