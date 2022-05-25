شهدت مواجهة «الكلاسيكو» بين الهلال والاتحاد التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، ضمن الجولة 27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الزعيم 3/1، مشادة بين لاعب الهلال سالم الدوسري والجماهير الاتحادية.وكان اللاعب سالم الدوسري قد سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 66 ليحتفل أمام مدرج الاتحاد مما أثار غضب الجماهير الاتحادية، وبعدها توجه سالم الدوسري مرة ثانية إلى المدرج الاتحادي ليعترف بخطئه ويقدم اعتذاره، في لفتة جميلة ومشهد غلبت عليه الروح الرياضية بين الفريقين، بعدها وقف المدرج الاتحادي وصفق كثيراً لهذا التصرف الذي قام به الدوسري تجاه مدرج العميد.