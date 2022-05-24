تمسّك الهلال بحظوظه في المحافظة على لقبه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قلب تأخره بهدف أمام المتصدر الاتحاد لفوز قوي بثلاثية، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام لقاءات الجولة 27 من دوري المحترفين.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين، وتألق حارس الهلال عبدالله المعيوف في التصدي لانفرادة عبدالرزاق حمدالله، ومن ثم تمكن مهاجم الاتحاد رومارينهو من إحراز الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء (د:32)، وبعد 10 دقائق استطاع الهلال العودة للقاء بعد أن أحرز لاعبه البرازيلي ميشيل ديلغادو الهدف الأول مستغلاً وقوع الحارس الاتحادي مارسيلو غروهي الذي تعرّض لإصابة خطيرة غادر على أثرها ملعب اللقاء (د:42).وفي الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه وتمكّن من إحراز هدفين عن طريق سالم الدوسري (د:66)، وميشيل ديلغادو (د:69)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ17 ويصل للنقطة 58 في المركز الثاني خلف المتصدر الاتحاد بفارق 3 نقاط فقط، إذ تعرض الاتحاد للخسارة الرابعة وتجمّد رصيده عند 61 نقطة.وحسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع الفيحاء بضيفه ضمك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وبهذا حقق ضمك تعادله السابع في الدوري ورفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، بينما حقق الفيحاء تعادله العاشر وصعد إلى المركز السادس بـ34 نقطة.