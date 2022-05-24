أنهت مجموعة النمور الذهبية في ساعة مبكرة من صباح يوم المباراة أعمال تركيب تيفو مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال على مدرجات ملعب الجوهرة، والذي حمل تصميم عين النمر، في رسالة من الجماهير الاتحادية بأن بطولة الدوري تعتبر الهدف الأهم عند جماهير نادي الاتحاد.وشارك في تركيب التيفو عدد كبير من المتطوعين مع المجموعة والتي حرصت إلى جانب التيفو على توزيع أعلام كبيرة تحمل شعار نادي الاتحاد بلونيه الأصفر والأسود، وكتابة رسائل تحفيزية وتشجيعية للجماهير بضرورة المواصلة في التشجيع طوال 90 دقيقة.واستمرت ساعات العمل لأكثر من 10 ساعات حتى تم إنجازه بالكامل وخروجه بشكله النهائي قبل رفعه من قبل الجماهير الاتحادية والتي زحفت بأعداد كبيرة لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة».وحرصت الجماهير الاتحادية للكلاسيكو على الحضور بقمصان مقلمة بالأصفر والأسود أو باللون الأصفر الكامل، وذلك لتوحيد المنظر الجماعي لشكل المدرج الاتحادي ما يساهم بدرجة كبيرة في بث روح الحماس عند اللاعبين.