حقق نادي الاتحاد أمس، بطولة كأس وزارة الرياضة لكرة الماء للفئة العمومي، التي أقيمت بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسباحة.وجاء النادي الأهلي ثانياً، والقادسية ثالثاً، والوحدة في المركز الرابع، فيما حل نادي وج بالمركز الخامس.وحصل لاعب نادي الاتحاد عادل المالكي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل زميله في الفريق ياسر برناوي على جائزة أفضل حارس.وشارك في البطولة 75 لاعبا من خمسة أندية هي: الاتحاد، الوحدة، وج، الأهلي، والقادسية، وقادها 14 حكماً.وتهدف البطولة إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة وصناعة دوري قوي في مستقبل اللعبة ودعم وتحفيز المحبين للعبة والإسهام في توسع الرياضة المجتمعية.