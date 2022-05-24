أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير لعام إضافي، لينتهي عام 2024.وقال المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان إن «نوير أفضل حارس مرمى في العالم وقد حدد لأعوام طويلة المعايير على المستوى الدولي، إنه إنجاز هائل أن تكون قادرا على تقديم عروض عالمية المستوى باستمرار على مدار هذه الفترة الطويلة من الزمن».ويبلغ الحارس المخضرم من العمر 36 عاما، مما يعني أنه سيكون في الثامنة والثلاثين حين يصل إلى نهاية عقده الجديد. ويحرس نوير عرين بايرن منذ عام 2011 بعد الانتقال إليه من شالكة الألماني، وساهم في الفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020 والدوري المحلي في المواسم العشرة الأخيرة، وكل من الكأس وكأس السوبر المحليتين 5 مرات، إضافة إلى الفوز مرتين بكل من كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.