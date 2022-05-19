يخشى نادي الفيحاء وإدارته وكافة منسوبيه وجماهيره الإخفاق الأول لهم خلال نهائي «الحلم» الذي كان منتظراً منذ تأسيس النادي حتى مواجهة اليوم أمام فريق الهلال، إذ يأملون في تتويج فريقهم من الطلة الأولى ونثر الفرحة من جديد على مدينة (المجمعة) كما فعل جارهم نادي الفيصلي، في المقابل علاقة الوفاق بين مباريات الكؤوس ونادي الهلال على ما يرام والتاريخ يشهد بذلك. سبق أن تم تتويج 3 أندية وصلت للنهائي لأول مرة خلال مباريات كأس الملك، في المقابل فشلت 7 بتحقيق اللقب. إذ نجح كل من: الوحدة والهلال والأهلي في الظفر باللقب من الوصول الأول لنهائي كأس الملك. فيما خسر الرياض والاتحاد والاتفاق والنصر والشباب والتعاون والفيصلي أول نهائي لهم بكأس الملك.من جانب آخر، يُعد دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الأميز خلال مشواره ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث استقبلت شباكه هدفاً «يتيماً» خلال المباريات الثلاث التي خاضها. إذ بدأ «البرتقالي» مشواره أمام فريق أبها وانتصر عليه برباعية دون مقابل ضمن دور 16، ثم واجه الباطن ضمن دور 8 ونجح الأخير في زيارة شباك الحارس المتألق الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، وفي مواجهة ما قبل النهائي كسب الاتحاد بهدف نظيف، ليصعد لمواجهة الهلال في نهائي البطولة، الذي سيقام اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» في جدة.