قاد المحترف السعودي مصعب وصفي، فريقه نادي أونيون فييرا لتحقيق لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات وبـ77 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه فريق أغايتي. وتمكن فريق أونيون فييرا من تحقيق فوز مُثير في الجولة الـ32 من الدوري على خصمه فريق سي دي ورمينيا بنتيجة (2/‏1)، بعد أن كان مُتأخراً بهدف وحيد ليُسجل لاعبه خورخي روك هدف التعادل في الدقيقة 40 من الشوط الأول وينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.وفي مطلع الشوط الثاني، أشرك مدرب الفريق الإسباني رافي كراسكو اللاعب السعودي مُصعب وصفي، الذي قدم لمحات فنية عالية وأداء عاليا توجه بتمريرة هدف التقدم والفوز لزميله في الفريق اللاعب ياريت الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 92 من زمن المباراة.من جهته، عبر وصفي عن سعادته بمشاركة زملائه في الفريق بتحقيق اللقب، وقال: «الحمدلله على تحقيق لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم مع فريقي أونيون فييرا، وأنا سعيد بهذا الإنجاز الذي أهديه للقائمين على النادي وجميع منسوبيه ومحبيه وجماهيره، وفخور كوني أول لاعب سعودي مُحترف خارج السعودية يُحقق لقبا أوروبيا في تاريخ سجل اللاعبين السعوديين المحترفين في أوروبا، بغض النظر عن درجة المسابقة التي شاركت بها، التي تُعتبر بداية جيدة لي مع أنني أطمح للأفضل، كما أنه لدي الكثير لأقدمه في الجولتين الأخيرتين من المسابقة، وأطمح في الموسم المقبل أن أحقق المزيد من النجاحات لي من خلال تقديم مستويات رائعة ونتائج مميزة».ومُنذ إعلان توقيع اللاعب مصعب وصفي عقده الاحترافي لمدة عام مع نادي أونيون فييرا الإسباني بنهاية شهر فبراير من هذا العام 2022، شارك مع الفريق في 8 مباريات قدم خلالها نفسه بصورة رائعة تعكس مدى احترافية اللاعب السعودي وانضباطه في التدريبات والتزامه بتعليمات الجهاز الفني.وسيخوض الإسباني مباراته المقبلة يوم الجمعة القادمة أمام فريق أتالايا ضمن الجولة الـ33 من المسابقة التي ستُختتم مبارياتها يوم الجمعة 27 من شهر مايو الجاري؛ التي من المتوقع أن تشهد تتويج فريق أونيون فييرا بكأس دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم من قبل الإتحاد الإسباني لكرة القدم.