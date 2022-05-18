ينهي فريقا الهلال والفيحاء تحضيراتهما الفنية للمباراة الختامية غداً (الخميس) على نهائي كأس الملك بجدة، والتي ستحظى برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ سيجري الفريقان مرانهما الأخير على ملعب رديف الجوهرة بجدة، وسيختتم مدربا الفريقين دياز ورازوفيتش تحضيراتهما الفنية لنهائي كأس الملك.وكان المدرب دياز أجرى مناورة كروية على ملعب نادي الهلال قبل الوصول إلى جدة مساء أمس (الثلاثاء)، وركز على تطبيق اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية وتم اعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الختامية.فيما أدى فريق الفيحاء مرانه مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب رديف الجوهرة بجدة، وحرص المدرب رازوفيتش على إجراء مناورة كروية اعتمد من خلالها النهج الفني الذي سيواجه به الفريق الهلالي واعتماد العناصر الأساسية التي سيلعب بها النهائي المرتقب.من جانب آخر، يعقد مدربا الهلال دياز والفيحاء رازوفيتش مؤتمرا صحفيا في أحد الفنادق بجدة، لتسليط الضوء على الأمور المتعلقة بالمباراة النهائية.