رصدت «عكاظ» آراء وتوقعات جماهير ناديي «ضمك وأبها» خلال مشوار الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ 26 جولة الماضية، وماهي التوقعات للفريقين خلال الـ 4 جولات المتبقية لهما من عمر الدوري، إذ قال مبارك آل زايد: «كان مشوار فارس الجنوب وزعيم الجنوب، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى نهاية الجولة 26، رائعاً ويبشر بالخير، وخاصة فارس الجنوب الذي كان منذ بداية الدوري مميزاً، ومن ضمن متصدري الترتيب، فيما زعيم الجنوب، استطاع أن يتقدم في سلم الترتيب، وأرى أن وضع ضمك مطمئن جداً وخاصة أن له نقاطاً متقدمة تضمن له البقاء وبجدارة ضمن الـ 5 أندية الأولى، بينما أتمنى من أبها، بذل جهد أكبر حتى يبقى ضمن الـ 7 الأندية الأولى».وأضاف محمد موسى: «أن مشوار الناديين مختلف وخالف توقعات الجميع، فالموسم الماضى كان «ضمك» يصارع الهبوط، ولكنه تعلم الدرس وكسب الخبرة، وأعد فريقه، فبدأ هذا الموسم ينافس على المقدمة، وحصد النقاط حتى وصل إلى مقارعة الـ 5 أندية الكبار بقيادة الخبير، رئيس النادي صالح أبونخاع، فيما لم تعد تهم الفريق، نتائج الـ 4 المباريات القادمة لأنه بقي وبقوة وهذا الأهم، بينما كانت بداية أبها غير موفقة، وأخافت جماهيره، واستمر الفريق بالقاع خلال جولات، وتوقع الغالبية أن الفريق سيهبط، ولكن سرعان ما عاد به الحال وحقق 6 انتصارات متتالية، أبعدته من مراحل الخطر».وقال بندر آل مفرح: «أتوقع بقاء الفريقين في المراكز الـ 7 الأولى في دوري المحترفين وبجدارة وذلك لعدة أسباب منها، تميز التهيئة النفسية لهما، ودعم المجتمع، والمتابعة المستمرة من قبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وحاجة المنطقة لبروز الناديين، لاسيما وأن المنطقة مُقبلة على نهضة استثنائية تستوجب تميز المسار الرياضي».فيما قال صالح مرضي: «إن مشوار الفريقين، كان جميلاً، ومن أفضل المواسم لهما، وأتوقع أن ينتهي الدوري وضمك في المركز السادس بينما أبها في المركز الثامن».وأكد سعيد معيض أن مشوار الفريقين حتى الآن مشرف وخصوصاً ضمك مع تراجع أبها في بداية الدوري لكنه سرعان ما بدأ يحسن من مركزه ومستواه مع التقدم في مباريات الدوري، وأتوقع أن يواصل الناديان مستوياتهما المتميزة، بحيث يكون «ضمك» ضمن المراكز الأربعة الأولى، وبالتالي الترشح للمسابقات الآسيوية في العام القادم، في حين يستقر «أبها» في منطقة الوسط، وبعيداً عن حسابات الهبوط رغم توقع منافسات قوية بين أندية المؤخرة، والوسط للابتعاد عن شبح الهبوط مع اقتراب الدوري من نهايته.وقال نواف الأسمري، إن مشوار «ضمك» و«أبها» في دوري الأمير محمد بن سلمان كان رائعاً، ومستوياتهما ثابتة بلاعبين محترفين ومحليين على قدر المسؤولية، وقدموا مباريات تليق بهم وبمشجعيهم، بينما خسرا بعض المباريات بفارق الخبرة بينهم، والفرق الكبيرة بالدوري من تملك البطولات والجماهيرية، أما توقعي هو حفاظ «أبها» على المركز السادس، واحتمالية وصول «ضمك» للمركز الرابع إذا واصل انتصاراته بقيادة مدربه المحنك.