تتجدد الإثارة بين فريقي الهلال والفيحاء في الموسم الحالي للمرة الثالثة، وذلك في المباراة الختامية على كأس الملك التي ستقام (الخميس) على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد أن التقيا الزعيم والبرتقالي مرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ونجح مدرب الفيحاء رازوفيتش في عدم الخسارة من الهلال بعد أن تعادل معه سلبيا في لقاء الدور الأول إبان إشراف المدرب البرتغالي جارديم على الفريق الأزرق، وكسب مباراة الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء سجله قائد البرتقالي سامي الخيبري تحت قيادة المدرب دياز للكتيبة الزرقاء.ويسعى المدرب الهلالي دياز لرد اعتباره من خسارة الدور الثاني من الفيحاء بهدف مقابل لا شيء وقيادة الزعيم لتحقيق الانتصار في المباراة النهائية لكأس الملك وحصد اللقب الغالي، إذ سيجري دياز مناورة كروية في مران اليوم (الثلاثاء) لاعتماد الأسلوب الفني المناسب والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الختامية، وحرص رئيس النادي فهد بن نافل على التواجد والوقوف على تحضيرات الزعيم للنهائي المرتقب.فيما يطمح مدرب الفيحاء رازوفيتش تأكيد تفوق فريقه للموسم الحالي، وتحقيق الفوز على الهلال في المباراة النهائية لكأس الملك، وحرص رازوفيتش على تجهيز فريقه فنياً ونفسياً للمواجهة الختامية التي يتطلع من خلالها لتحقيق الفوز وحصد فريقه للقب الغالي، وشهدت التدريبات اهتمام ومتابعة رئيس النادي عبدالله أبانمي.من جانب آخر، عمم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة على جميع مكاتب التعليم «بنين» وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل وزارة الرياضة حول حضور طلاب المرحلة الثانوية للمباراة النهائية بين فريقي الهلال والفيحاء ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة»، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وطالبت وزارة الرياضة من إدارة التعليم اعتماد «1000 طالب» من كل مكتب واختيار المثاليين لحضور تلك المناسبة التاريخية، والتنسيق مع أولياء أمورهم وتواجد مرافقين لكل طالب من كل مدرسة.وأوضح مكتب وزارة الرياضة بمحافظة جدة أنه سيقوم بتوفير وسيلة نقل «ذهاب وإياب» لكل طالب.