تمنى أحمد مندش والد نجم فريق الفيحاء سلطان مندش تحقيق البرتقالي كأس الملك من أمام فريق الهلال في المباراة الختامية التي ستقام بعد غد (الخميس) على ملعب الجوهرة بجدة، والتي ستحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأكد مندش لـ«عكاظ» أنه متفائل بقدرة فريق الفيحاء على تحقيق الانتصار على الزعيم في المباراة النهائية، واستمرار تفوق «البرتقالي» في مواجهات الفريقين للموسم الحالي، مبيناً أن ابنه سلطان يمنّي النفس بحقيق الكأس الغالية، فقد سبق أن وصل مع فريق الفيصلي للنهائي عام 2018 بجدة، ولم يوفق في تحقيق اللقب الغالي، وبمشيئة الله يستطيع مع زملائه اللاعبين في فريق الفيحاء حصد أغلى الكؤوس المحلية وتسجيل إنجاز تاريخي في سجلات «البرتقالي» وإسعاد محبي ناديه بكأس الذهب.