أحدث قرار لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، بتعديل مواعيد إقامة الجولات من 27 إلى 30 في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي، خصوصا أنها تعتبر مرحلة الحسم من وجهة نظر النقاد ولطول عمر الدوري الذي سيكون الدوري الأطول في تاريخ المسابقة، باستثناء موسم 2019-2020 الذي توقف لفترة طويلة، بسبب جائحة فايروس كورونا، وهو الأمر الذي أحدث ردة فعل لدى اللاعبين خصوصا المحترفين الأجانب الذين عبروا عن ذلك في حساباتهم الشخصية بداية بتاليسكا وجوناثان وبيتي مارتنيز من النصر، وكورنادو من الاتحاد، وسعد بقير من أبها، ومروان سعدان من الفتح.بدورها، تواصلت «عكاظ» مع رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين أحمد الراشد، لكنه لم يجب على الاتصالات ولم يرد على الرسائل المرسلة للحصول على إجابات حول مشاوراتهم مع الأندية قبل نشر المواعيد الجديدة للمباريات في فترة زمنية قصيرة، وفي غضون ساعات من صدور قرار وزارة الرياضة تعليق جميع الأنشطة الرياضية بالمملكة حتى يوم الإثنين 16 مايو الجاري، حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.في حين ترى فئة كبيرة من الشارع الرياضي أن التأجيل يعود لظرف خارج عن إرادة الرابطة، إضافة لعدد من الالتزامات لدى الأندية المتنافسة، إلى جانب المعسكر الإعدادي لمنتخبنا الوطني الأول، وبالتالي يرون أن الرابطة لا تلام على إعادة جدولة المباريات وزيادة العمر الزمني للمنافسة لفترة تتعدى عقود بعض اللاعبين المحترفين لعدد من الأندية، وتمتد لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين إلى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.نهاية الدوريات الكروية:الإيطالي (22 مايو)السعودي (23 يونيو)الألماني (14 مايو)الإنجليزي (22 مايو)الفرنسي (21 مايو)الإسباني (22 مايو)