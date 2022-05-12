واصل الهلال سلسلة انتصاراته ومنافسته للاتحاد على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 من دوري المحترفين.شهد اللقاء سيطرة هلالية، وسط تراجع اتفاقي، وتمكن الهلال من التقدم عن طريق مدافعه علي البليهي برأسية صعبة سكنت الشباك الاتفاقية هدفاً أول للهلال (د:30)، وكاد الاتفاق يعادل النتيجة لولا وقوف العارضة لتسديدة نعيم السليتي. وفي الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه وتحصل على ركلة جزاء تقدم لها اوديون إيغالو ووضعها في المرمى على يمين الحارس رايس مبولحي هدفاً ثانياً للهلال (د:51)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.