حذر مدرب فريق الأهلي سيبولدي الثلاثي أليوسكي، وفرانك كوم، وعلي مجرشي من الحصول على إنذارات في مباراة أبها يوم (السبت) القادم بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ(27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب مباراة أبها، أمام النصر يوم الجمعة 20 مايو الجاري على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري المحترفين.من جانب آخر، ينهي المدرب سيبولدي تحضيراته الفنية غدا (الجمعة) بمران خفيف سيجري من خلاله مناورة كروية سيركز على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية واعتماد التشكيلة الأساسية لمباراة أبها القادمة، ويطمح المدرب الأهلاوي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والابتعاد عن حسابات الهبوط لدوري الأولى.