وقف مدرب الاتحاد كونترا على نقاط الضعف في فريق الهلال الذي سيواجه العميد يوم (الأحد) القادم بجدة، في «كلاسيكو» الجولة (27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ حرص برفقة مساعديه على متابعة لقاء الزعيم أمام الاتفاق مساء أمس في الدوري، ورصد نقاط الضعف في الفريق الهلالي من أجل الاستفادة منها ضمن المخططات الفنية التزي ينوي تنفيذها في مباراة الكلاسيكو القادمة.ويتطلع المدرب كونترا لتجهيز فريقه بالصورة الفنية التي تسهم في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، والاقتراب من حسم الدوري.