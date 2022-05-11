من المقرر أن تعقد اليوم (الأربعاء) جلسة الاستماع الأولى للاعب نادي الاتحاد فهد المولد من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وذلك على خلفية ظهور عينة إيجابية للمولد، أدت إلى إيقافه مؤقتاً عن التدريبات، بالإضافة لتمثيل صفوف فريقه الكروي الأول لحين الانتهاء من الاستماع لأقواله.وسبق للجنة المنشطات تأجيل جلسة الاستماع مع اللاعب للمرة الأولى، بعد ظهور عينة إيجابية للمولد، أدت إلى إعلان إيقافه لحين الانتهاء من الاستماع لأقواله، قبل أن يتم تأجيلها للمرة الثانية إلى شهر مايو الجاري.وأشارت مصادر خاصة لـ«عكاظ» إلى أن محامي اللاعب جهّز ملف الدفاع الذي تضمن مستندات تحمي حقوق المولد، وتقارير طبية موثقة ووصفة الدواء، وتقريراً خاصاً عن الحالة من الطبيب المعالج، وأيضاً تقريراً مفصّلاً عن العلاج الذي تم وصفه لعلاج الحالة التي تسببت في ظهور العينة الإيجابية.وأكدت مصادر قانونية أن المولد يسعى إلى إثبات عدم الإهمال أو التقصير في طريقة دخول المادة للجسم، بما يعني أن استخدامها كان رعاية طبية طارئة.وأخطرت لجنة الرقابة على المنشطات عبر خطاب رسمي مرسل لنادي الاتحاد تفيد من خلاله بإيقاف المولد بشكل مؤقت، بعد ثبوت إيجابية العينة التي أُخذت منه عقب إحدى المباريات، ووصل الخطاب أثناء مشاركة المولد مع منتخبنا الوطني الأول في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.