مواجهة مرتقبة لا تقبل أنصاف الحلول تجمع الاتفاق (المركز 13) بفريق الهلال (وصيف المتصدر)، وذلك مساء اليوم (الأربعاء) عند تمام الساعة 6:55م على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في اللقاء المؤجل من الجولة 20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.يدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الاتفاق هذا اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث للهروب من شبح الهبوط، لا سيما بعد فوزه القوي على التعاون في الجولة الماضية برباعية نظيفة، ويحتل الكوماندوز المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة حصدها من 6 انتصارات و9 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 32 وعليه 39 هدفاً.ويعتمد مدرب الاتفاق باتريس كارتيرون على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود روبن كوايسون في خط المقدمة وخلفه الثلاثي محمد الكويكبي وحامد الغامدي ونعيم السليتي، فيما يبرز في حراسة المرمى الحارس رايس مبولحي وأمامه رباعي الدفاع سعيد المولد وفيليب كيش وعبدالله الخطيب وأيوب عبداللاوي.فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء سعياً لمواصلة مطاردته للمتصدر الاتحاد، إذ يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 52 نقطة حصدها من 15 فوزاً و7 تعادلات و3 خسائر، وله من الأهداف 51 وعليه 26 هدفاً، ويعاني الفريق من الغيابات التي اجتاحت عناصرهً إذ يغيب أندريه كاريلو وكويلار ومتعب المفرج للإصابة، ويعتمد مدربه رامون دياز على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود أوديون إيغالو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي موسى ماريغا وميشيل وسالم الدوسري، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع سعود عبدالحميد وجانغ هيون سو وعلي البليهي وياسر الشهراني، فيما يعود لوسط الملعب القائد سلمان الفرج وبجواره عبدالله عطيف.