تعتبر مباراة الهلال والاتفاق التي ستقام مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام ضمن الجولة الـ«20» المؤجلة، قوية وتحمل دوافع مهمة للفريقين في المنافسة بشكل مختلف لكل فريق، حيث إن الهلال يبحث عن المحافظة على الأمل في المنافسة على الدوري، بينما يريد الاتفاق الفوز بالنقاط الثلاث لينعش آماله وحظوظه في البقاء مع أندية الكبار. يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني بـ«52» نقطة ويدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر الفريق الاتحادي إلى 6 نقاط حيث تبقت مواجهة بينه وبين الاتحاد يوم الأحد القادم. بينما فريق «النواخذة» يدخل المواجهة للهروب من الهبوط الذي لا يزال يهدده؛ حيث يقع في المركز الـ«13» برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة عن المركزين الرابع عشر والخامس عشر، فمن يواصل أمله الهلال أم الاتفاق؟