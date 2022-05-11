أكد حارس الهلال سابقاً عبدالله الدعيع بأن مباراة الهلال والاتفاق مصيرية وستكون قوية وصعبة على الطرفين، فالهلال يريد الاستمرار في المنافسة والاتفاق يريد البقاء مع الكبار، مؤكداً بأن الفريقين لديهما عناصر كبيرة ومميزة قادرة على تحقيق النقاط الثلاث. وأضاف: الهلال يدخل المباراة بنقص كبير في عناصره للإصابات ولكنه سيعمل كل ما لديه من أجل الفوز، مشيراً إلى أن فريق الاتفاق لن يكون صيداً سهلاً والفوز عليه لن يتحقق بسهولة.أما من ناحية الجانب الاتفاقي، فهو فريق يملك لاعبين يلعبون بشكل جماعي مميز، واستطاع المدرب الاتفاقي توظيفهم بشكل مؤثر جداً من الناحية الفنية، وخطوط الفريق الاتفاقي جميعها جيدة والفريق سيبحث عن النقاط بكل جدية للابتعاد عن خطر الهبوط، ولذلك سيلعب مهاجماً وبشكل متوازن بين الهجوم والدفاع.