يبحث لاعب الهلال النيجيري أديون إيغالو عن الابتعاد بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري من أمام فريق الاتفاق في المباراة التي تقام مساء اليوم بالدمام. وكان اللاعب إيغالو قد سجل هدف فريقه الرابع في الوقت بدل الضائع في مباراة فريقه السابقة أمام ضمك، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا، يحتل بها صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري. ويتفوق إيقالو على البرازيلي رومارينيو، نجم الاتحاد، الذي سجل هدفين أمام الفتح، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا. في حين يحتل لاعب النصر تاليسكا المركز الثالث برصيد 16 هدفاً بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه السابقة أمام الشباب التي انتهت بنتيجة 4-2، وأحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء، والرابع، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً، في المركز الثالث. وسيكون أمام اللاعب إيغالو خيار الابتعاد أكثر عن أقرب منافسيه بتسجيله أهدافاً في مرمى الاتفاق.