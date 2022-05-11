في ظل الإصابات التي تجتاح الفريق الهلالي مع الأمتار الأخيرة من الدوري، سيفتقد الفريق لصانع ألعابه البرازيلي ماتيوس بيريرا، وذلك في مباراة اليوم المؤجلة ضد فريق الاتفاق، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات بعد حصوله على بطاقة خلال مشاركته أمام ضمك بالجولة الـ26 لدوري المحترفين.ويعتبر غيابه مؤثراً نوعاً ما في ظل الكم الكبير من الغيابات المؤثرة فنياً، وبلا شك سيعمل المدرب دياز لإيجاد بديل يحل مكانه.