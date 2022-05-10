توج اللاعب السعودي عبدالرحمن عبدالله فقيه، ابن الـ12 ربيعا، بالميدالية الذهبية لفئة الناشئين وزن 55 كجم في منافسات النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية غراند سلام للجوجيتسو، والتي اختتمت مؤخراً في صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة من المصنفين الأوائل وأساطير اللعبة والأساتذة والناشئين على المستوى العالمي.ويعد اللاعب عبدالرحمن أحد لاعبي النخبة الواعدين خصوصا بعد المستويات الجيدة التي قدمها محليا وإقليمياً، إذ يحمل الحزام الرمادي من أكاديمية أرينا «بي بي جي». وأبدى اللاعب سعادته بهذا الإنجاز الفريد من نوعه بالنسبة له شخصياً، ورفع اسم المملكة في هذا المحفل الدولي.وقال بعد الصعود لمنصة التتويج رافعاً العلم السعودي: «أهدي هذا الإنجاز للوطن الغالي، وأشكر الأهل والأصدقاء على الدعم الذي لقيته، إذ كان بمثابة تشجيع لتقديم أفضل ما لدي. وبهذه المناسبة أهديهم هذا الإنجاز وأعدهم بالمزيد مستقبلا، وسأكون حريصا على المشاركة في البطولات القادمة والاحتكاك مع لاعبين أقوياء ومن دول مختلفة».من جانبه، لم يخفِ والد اللاعب عبدالله فقيه شعوره بالفخر والسعادة بحصول ابنه على الميدالية الذهبية لفئة الناشئين، وقال: «نحمد الله على هذا الفوز، وفخور بما قدمه عبدالرحمن، وأتمنى أن تكون نقطة انطلاقة لتمثيل بلده في المحافل الدولية وتحقيق الفوز باسم الوطن».يذكر أن منافسات البطولة شهدت حضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وعدد من المسؤولين والضيوف وممثلي الأكاديميات المشاركة.