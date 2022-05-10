واصل مهاجم فريق الهلال النيجيري إيغالو انفراده بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سجل الهدف (20) في شباك فريق ضمك في المباراة التي انتهت لصالح الزعيم 4/‏2 على ملعب المحالة، ضمن مباريات الجولة (26) من دوري المحترفين.وينافس إيغالو على لقب هداف الدوري، الثنائي البرازيلي المهاجم الاتحادي رومارينهو برصيد (17) هدفا بعد أن سجل ثنائية في شباك الفتح في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 4/‏4، والنجم النصراوي تاليسكا برصيد (16) هدفا عقب أن سجل هدفين في شباك الشباب في لقاء الديربي الماضي.