توفي رجل الأعمال الإيطالي-الهولندي الشهير مينو رايولا، وكيل أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، على رأسهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا والنرويجي إرلينغ هالاند، عن 54 عاماً (السبت)، بحسب ما أعلنت عائلته على «تويتر».وقالت العائلة «بحزن متناهٍ، نعلن وفاة وكيل اللاعبين الأكثر طيبة للقلب والرائع على الإطلاق».وأضافت «كافح مينو حتى النهاية بالقوة ذاتها التي كان يقوم بها على طاولة المفاوضات للدفاع عن لاعبينا.. مهمة مينو في جعل كرة القدم مكاناً أفضل للاعبين ستستمر بالشغف نفسه».ويعرف عن رايولا بأنه كان داهية في تأمين أفضل العروض للاعبيه وفي الوقت نفسه الحصول على أعلى أجر له من المكافآت من خلال هذه الصفقات. ولعلّ أبرزها مبلغ قدره 49 مليون يورو حصل عليها مقابل صفقة انتقال بوغبا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2016 والتي بلغت نحو 100 مليون يورو، في حين كان يخشاه رؤساء الأندية لأنه مفاوض من الطراز الرفيع وغالباً ما كان يفرض شروطه عليهم.وُلد رايولا عام 1967 في إيطاليا، لكنه ترعرع في هولندا وتحديداً في هارلم حيث كانت عائلته انتقلت عندما بلغ عامه الأول. وعمل في مطعم عائلته عندما كان شاباً لكنه أصبح في ما بعد مسؤولاً في أحد الأندية مطلع التسعينيات. ثم ما لبث أن بدأ يهتم بعملية انتقال اللاعبين من هولندا إلى إيطاليا وتحديداً صفقة انتقال دينيس برغكامب من أياكس امستردام إلى إنتر عام 1993.كانت أول صفقة كبيرة يقوم بها رايولا الذي يتحدث 7 لغات، انتقال لاعب الوسط التشيكي بافل ندفيد إلى لاتسيو الإيطالي عام 1996.سرعان ما كبرت شركته تباعاً وضمت أسماء بارزة أمثال إبراهيموفيتش (صديق مقرب منه)، بوغبا، الإيطالي ماريو بالوتيلي، الهولندي ماتيس دي ليخت، مواطناه ماركو فيراتي وجانلويجي دوناروما وهالاند.وكان رايولا أعلن في 12 يناير الماضي، أنه اجتاز «فحوصات طبية تتطلب التخدير»، مضيفاً أن «فحوصات أخرى مقررة، وليس عملية جراحية عاجلة».وتأتي وفاته بعد يومين من إعلان وسائل الإعلام الإيطالية رحيله، قبل أن ينفي ذلك هو وممثلوه ومدير وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل بالقرب من ميلانو.قال تقرير صحفي إيطالي، أمس (الأحد)، إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، قد يرث مكان وكيله الراحل مينو رايولا.ووفقاً لشبكة «توتو ميركاتو ويب» الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش قد ينضم إلى وكالة رايولا الخاصة بإدارة اللاعبين للعمل مع فينتشنزو رايولا، ابن عم مينو، إذا قرر السلطان اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.وأشارت الشبكة الإيطالية إلى انضمام إبراهيموفيتش إلى مجال وكالة اللاعبين ليس جديداً، بل سبق أن ظهرت شائعات بشأن هذا الأمر في العام الماضي أيضاً.يذكر أن وكالة رايولا تمثل العديد من اللاعبين البارزين في الكرة العالمية مثل النرويجي إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، والفرنسي بول بوجبا (مانشستر يونايتد).وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان في الصيف المقبل، ولم يعقد الطرفان أي مفاوضات حتى الآن بشأن التجديد.