أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا 2022، بتأهل 8 أندية إلى دور الـ 16 من البطولة القارية.حيث تأهل فريق الهلال عن المجموعة الأولى، بينما تأهل الشباب عن المجموعة الثانية، كما تأهل فريق الفيصلي عن المجموعة الثالثة، بينما خرج فريق التعاون من هذه المنافسة.ونجحت ثلاثة أندية سعودية في التأهل متصدرة مجموعاتها بنسبة نجاح وصلت إلى 75%. حيث لعبت الأندية السعودية في هذه البطولة 24 مباراة فازت في 13 مباراة، مقابل 6 تعادلات، و5 خسائر. بينما سجلت الأندية السعودية خلال 24 مباراة 47 هدفاً بمعدل هدفين تقريباً في كل مباراة، واهتزت شباكها 22 مرة، وخرجت 11 مرة بشباك نظيفة.تزعم الشباب باقي الأندية السعودية بعدم الخسارة في مواجهاته الست التي لعبها، بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي بهدفين نظيفين.كما حقق الشباب أعلى رصيد نقطي على مستوى غرب القارة وصل إلى 16 نقطة، كما أنه الأقوى هجومياً بختام دور المجموعات برصيد 18 هدفاً، والأقوى دفاعاً بهدف وحيد في مرماه و 5 «كلين شيت» ليضع فريق سوماديكا الأبرز نقطياً في هذه المنافسة.سقطت ثلاثة أندية من أصل أربعة بالخسارة في هذه الجولة، وتذوق فريقان طعم الخسارة لأول مرة في هذه النسخة، فيما تسببت خسارة الثالث في مغادرته للبطولة. حيث لم تؤثر خسارة الهلال أمام الريان القطري بهدفين نظيفين، وأيضاً فريق الفيصلي أمام السد القطري بهدف نظيف على تأهلهما كمتصدرين، وتسببت الخسارة الأكبر لناد سعودي في النسخة الحالية من البطولة في مغادرته نهائياً من دور المجموعات، بعد أن بددت خماسية باختاكور الأوزبكي في مرمى التعاون خروجه المرير رغم تسجيله أربعة أهداف، ليغادر دور المجموعات وصيفاً.