أعلنت محكمة بريطانية إدانة لاعب التنس الألماني الأسطوري السابق بوريس بيكر، الفائز بست بطولات غراند سلام، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر، على أن يقضي نصفها فقط، جرّاء تورّطه في أربع جرائم مالية تتعلق بإفلاسه عام 2017.وعُرف الحُكم بعد أن أعلنت محكمة ساوثوارك الكائنة في لندن إدانته بارتكاب هذه الجرائم بين 21 يونيو و3 أكتوبر 2017.واعتبرت هيئة المحلفين أن المصنف الأول عالمياً سابقاً أخفى أصولاً وقروضاً تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني (نحو 3 ملايين يورو) لتجنب سداد ديونه التي تبلغ نحو 50 مليون جنيه (60 مليون يورو).وبعد سماع حكم القاضية ديبوراه تايلور، نُقل بيكر إلى زنازين المحكمة لبدء عقوبته.ولدى إعلان قرارها، وجهت القاضية اللوم للرياضي لعدم تعلمه الدرس بعد أن تلقّى حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ في ألمانيا عام 2002، وهو ما اعتبرته عاملاً مهماً لصدور مثل هذه الإدانة في القضية. وكرّس لاعب التنس السابق جهوده في الأعوام الأخيرة للعمل كمدرب، وساعد لاعبين مثل نوفاك ديوكوفيتش.