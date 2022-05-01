أكد سايمون كوبر، الصحفي المعروف بصحيفة «فاينانشال تايمز» ومؤلف كتاب «تعقيد برشلونة»، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية، أن «برشلونة لا يمكنه دفع رواتب كبيرة في الوقت الحالي»، مما يجعله «غير قادر على منافسة أفضل الأندية». وقارن كوبر بين برشلونة وأندية مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، مشيراً إلى أن الميرينغي والسيتيزنز «لا يبحثان عن التعاقد مع اللاعب الأقل قيمة مادياً وإنما مع اللاعب الأفضل».وتناول الصحفي الإنجليزي الحديث عن عدة موضوعات متعلقة بالنادي الكتالوني خلال المقابلة.وقال: ما أثار اهتمامي هو أن برشلونة ناد محلي للغاية، فهو أكبر نادٍ في العالم في هذا العصر، لكن تقريباً جميع المديرين والعاملين في النادي من كتالونيا ويقضون حياتهم كاملة هناك، عندما تنظر إلى مانشستر سيتي أو تشيلسي تجد أناساً يدخلون وآخرين يخرجون من شتى بلدان العالم. وعن شخصية تشافي، أجاب كوبر: غوارديولا هو نجل كرويف وتشافي حفيده، هناك ذلك التقليد الذي لا ينقطع. لكن هناك تطور مستمر في كرة القدم، وهذا ما يفهمه غوارديولا، كرة القدم العام 2022 أفضل من تلك التي كانت في العام 2021، وهو ما يفهمه تشافي كذلك، يلعب برشلونة مثل مانشستر سيتي أو أياكس، بشكل أسرع وبصورة مباشرة أكثر من برشلونة منذ 10 سنوات.وأضاف: يتم تقدير عمل المدرب، فعمله مهم للغاية، هناك فارق بين تشافي وكومان وهو أن النادي تعاقد مع 3 مهاجمين جدد، لهذا فمن السهل تحقيق المكسب، لا أعتقد أن تشافي عبقري وكومان أحمق، لقد عاد تشافي في لحظة جيدة، وذلك بسبب رحيل ميسي ودخول النادي في حقبة جديدة.وحول مدى أهمية شخصية ليونيل ميسي التي حللها في كتابه، أجاب كوبر: بدون برشلونة، كان سيصبح ميسي طفلاً أرجنتينياً آخر بدون تحقيق نجاح كبير في أوروبا، بالتأكيد كان يمكنه أن يصبح مثل مارادونا، لكنه في برشلونة كان أفضل لاعب على الصعيدين الفردي والجماعي.وأتبع: رحيل ميسي كان بسبب سقوط برشلونة، ميسي كان أفضل لاعب في العالم حتى مايو 2021. لكن رحيله كان ضرورياً لأن النادي لم تكن لديه أموال. وختم كوبر: قد لا يكون برشلونة ضمن أفضل 10 فرق في أوروبا في السنوات القادمة، وهذا يمثل مشكلة لريال مدريد، إذا استمر الوضع على حالته فإنك ستخسر الكثير في تسويق أفضل مباراة كرة قدم في العالم.