أكد النجم الشبابي هتان باهبري أنه في قمة سعادته بتسجيل أول «هاتريك» في مسيرته الكروية، مبيناً أن عودته لهز الشباك جاءت من خلال مباراة فريق مومباي الهندي في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا، مثمناً الدعم المعنوي الذي وجده من قبل رئيس النادي خالد البلطان والجهازين الإداري والفني وزملائه اللاعبين والجماهير الشبابية ومحبيه، وثقتهم في عودته للتألق والإبداع داخل المستطيل الأخضر والمساهمة في فوز فريقه على مومباي الهندي بسداسية نظيفة والتأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.وعبر باهبري عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مومباي الهندي، وكذلك تسلمه كرة المباراة عقب تسجيله «هاتريك» في شباك الفريق الهندي، متمنياً أن يواصل الظهور بالمستوى الفني والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصارات والمنافسة على تحقيق اللقب الآسيوي والوصول لمونديال أندية العالم القادم.وأشار باهبري إلى أنه وزملاءه اللاعبين واجهوا إرهاقاً كبيراً من خلال المشاركة في بطولة دوري المحترفين السعودي، واتضح ذلك من خلال مباريات دور المجموعات في البطولة الآسيوية الحالية، ولكن بالعمل الفني الجاد من قبل المدرب وقيامه بإراحة بعض اللاعبين في المباريات من خلال طريقة «تدوير» مشاركاتهم في المباريات، استطاع الجميع تجاوز كافة الصعاب وتحقيق الانتصارات والتأهل للدور القادم في البطولة الآسيوية.وأهدى باهبري الفوز «والهاتريك» لرئيس النادي خالد البلطان، الذي كان له كلمات مؤثرة معي قبل مباراة مومباي الهندي، والحمد لله على الانتصار والتأهل للدور القادم في دوري أبطال آسيا.وطالب باهبري الجماهير الشبابية بمساندة الفريق في ما تبقى من مباريات دور المجموعات في البطولة الآسيوية، ودوري المحترفين السعودي.