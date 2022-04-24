قدم المدافع الشبابي نادر الشراري مستوى فنياً ملفتاً في الدقائق التي شارك فيها مع فريقه أمام مومباي سيتي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وبرهن الشراري على بعد نظر رئيس نادي الشباب خالد البلطان الذي راهن على نجاح المدافع الشباب متى ما سنحت له الفرصة من مدرب الفريق ماريوس سوموديكا، وكانت النتيجة الحفاظ على شباك الليث نظيفة دون أهداف.ولاقت مستويات الشراري الفنية إشادة من النقاد الفنيين، ونالت إعجاب الجماهير الشبابية التي طالبت بمشاركته أساسياً في جميع مباريات الليث الشبابي ومنحه الفرصة كاملة خصوصاً في ظل انتقال أحمد شراحيلي للاتحاد، ما يعني الحاجة الفنية للاعتماد عليه في الموسم القادم كركيزة أساسية في الفريق الأول.وزادت المطالب إلى مدرب منتخبنا الوطني الأول هيرفي رينارد بضم الشراري لصفوف صقورنا الخضر، والمشاركة في مونديال 2022، متى ما استدعت الحاجة في ظل التوهج الفني للاعب وحاجتنا لمنح المواهب الشابة فرصة الاحتكاك والمشاركة في المحافل الدولية وأمام منتخبات عالمية وقوية.من جهته، علق الشراري على فوز فريقه وتأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا بعد نهاية المباراة بقوله: «‏الحمد لله على الفوز، وألف مبروك التأهل مستوى ونتيجة، وشكراً لرجال الشباب، تستاهلون أكثر وعلى وجه الخصوص جمهورنا داعمنا الأول».