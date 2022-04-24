يحدد مدرب الاتحاد كونترا قراره النهائي حيال مشاركة المدافع أحمد حجازي في مباراة الفتح يوم الجمعة 6 مايو القادم في الأحساء، ضمن مباريات الجولة (26) من دوري المحترفين.ومن المقرر أن ينضم حجازي للتدريبات الجماعية للعميد الأسبوع الحالي، عقب انتهائه من برنامجه العلاجي والتأهيلي، إذ يترقب الاتحاديون مشاركة حجازي في المباريات الخمس الأخيرة أمام فرق (الفتح، والهلال، والطائي، والاتفاق، والباطن) ضمن دوري المحترفين، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي.من جانب آخر، يخوض الفريق الاتحادي ثاني لقاءاته الودية أمام فريق الحزم مساء اليوم، وسيعمل المدرب كونترا على اختبار جاهزية جميع اللاعبين، وسيختتم العميد لقاءاته الودية بلقاء الوحدة يوم الخميس القادم، قبل العودة لاستئناف مباريات دوري المحترفين أمام فريق الفتح بالأحساء.