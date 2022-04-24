سلم عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد، المعلق المصري مدحت شلبي جائزة الراحل زاهد قدسي للتعليق الرياضي في نسختها الـ 18، وذلك في الحفل الذي أقيم بقصره بجدة، وحضره عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وقد جاء فوز شلبي بتزكية من أعضاء اللجنة المشرفة على الجائزة نظراً لحضوره المتميز على الساحة الرياضية العربية، إذ يعد من أبرز المعلقين العرب في الوقت الراهن.من جهة أخرى، ثمن إبراهيم زاهد قدسي احتضان الأمير عبدالله بن سعد للحفل وتسليم الجائزة، مؤكداً أن المواسم القادمة للجائزة ستشمل كل المعلقين العرب الأكثر تميزاً على الساحة الرياضية دون استثناء.