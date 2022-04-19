غادرت بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه الإثنين إلى البرتغال؛ للمشاركة في الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه خلال المدة من 22 إلى 24 أبريل، ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه تركي بخاري.وتأتي مشاركة المنتخب الأول عقب فراغه من المعسكر الاستعدادي الداخلي الذي أقيم في الرياض من 8 وحتى 19 أبريل بمشاركة 16 لاعباً للتحضير للدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه المقامة في البرتغال والتحضير لدورة الألعاب الخليجية المقبلة المقامة في الكويت، وضمت القائمة 4 لاعبين من المصنفين ضمن الـ64 على مستوى العالم في منافسات القتال، للمشاركة في منافسات الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه، وهم: طارق حامدي، وفهد الخثعمي، وفرج الناشري، وسلطان الزهراني، والمدرب الكابتن منير أفقير.ويسعى منتخب الكاراتيه لتقديم مشاركة مشرفة من خلال هذه البطولة التي تعد إحدى أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك وفقاً للاستراتيجية العامة للاتحاد، وضمن أهم المستهدفات التي يسعى لتحقيقها، في ظل ما يشهده القطاع من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبدعم وتوجيه من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي.