نجحت فرق (الهلال، والشباب، والتعاون، والفيصلي) في اعتلاء صدارة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعد ختام مباريات الجولة الثالثة، وحصد «ممثلو الوطن» الحصيلة الأكبر من النقاط، وذلك بتحقيق 29 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة، إذ حققت 9 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.الزعيم الأول بـ3 انتصاراتحقق فريق الهلال المركز الأول بخطف العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، عقب 3 انتصارات حققها على الشارقة الإماراتي والريان القطري واستقلول الطاجيكستاني، إذ سجل 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفاً واحداً، بعد أن انتصر على الريان بـ3 أهداف وتجاوز الشارقة بهدفين مقابل هدف، واختتم جولته الثالثة بهدف يتيم في مرمى استقلول.الشباب الأول بـ7 نقاطكما حقق فريق الشباب المركز الأول بالمجموعة الثانية، متفوقاً على القوة الجوية والجزيرة الإماراتي ومومباي برصيد 7 نقاط من أصل 9 نقاط ممكنة، بانتصارين وتعادل، سجل من خلالها 7 أهداف كأكثر الأندية السعودية تسجيلاً للأهداف، إذ سجل ثلاثية في لقاءي مومباي الهندي والجزيرة الإماراتي، بينما ظفر بنقطة وحيدة أمام فريق القوة الجوية العراقي واستقبلت شباكه هدفاً وحيداً.عنابي سدير يتمسك بالصدارةتمسك الفيصلي بصدارة المجموعة الخامسة، بـ7 نقاط من أصل 9 نقاط، إذ انتصر في لقاءين وتعادل في لقاء وحيد، بعد أن تفوق على السد القطري 2/‏1، وتعادل مع الوحدات الأردني 1/‏1، وناساف الأوزبكي 1/‏0، ليعتلي صدارة المجموعة، بـ4 أهداف منها هدفان أمام السد وهدف أمام ناساف وهدف أمام الوحدات واستقبلت شباكه هدفين من أمام الوحدات والسد.سكري القصيم للأولتمسك فريق التعاون بصدارة المجموعة الرابعة، بـ 6 نقاط من أصل 9 نقاط، إذ انتصر في جولتين أمام الدحيل وسباهان، وخسر لقاء وحيداً أمام باختاكور الأوزبكي، وسجل من خلالها 5 أهداف، 3 أهداف أمام سباهان الإيراني وهدفين أمام الدحيل القطري بينما استقبلت شباكه هدفين من أمام الدحيل وباختاكور الأوزبكي.الشباب الأول تهديفياًسجلت الأندية السعودية خلال الجولات الثلاث 22 هدفاً، كان النصيب الأكبر منها لفريق الشباب 7 أهداف، يليه فريق الهلال بـ6 أهداف ومن ثم فريق التعاون بـ5 أهداف، وفريق الفيصلي برصيد 4 أهداف. كما دخل لاعبو الشباب الأرجنتيني ايفر بانيغا والبرازيلي كارلوس جونيور واللاعب المحلي تركي العمار قائمة هدافي دوري أبطال آسيا بهدفين لكل منهم، بينما سجل لاعب الفيصلي هشام فائق حضوره بهدفين في سلم الترتيب.الأندية السعودية في أوائل مجموعاتهاالهلال: 9 نقاطالفيصلي:7 نقاطالتعاون:6 نقاط