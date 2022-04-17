يخوض فريق الاتحاد أولى لقاءاته الودية أمام فريق أبها الساعة (10:00) مساء اليوم (الأحد) على ملعب النادي الرئيسي بجدة، ضمن تحضيرات الفريقين للجولات الخمس المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيسعى المدرب كونترا لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة الحاسمة في الدوري، الذي يعتلي العميد صدارته برصيد 60 نقطة.من جانب آخر، من المنتظر أن يصل الأسبوع الحالي المدافع أحمد حجازي إلى جدة قادما من ألمانيا، وسينخرط في تدريبات العميد استعدادا للمشاركة في الجولات الأخيرة من دوري المحترفين.يذكر أن الفريق الاتحادي سيستأنف مبارياته بالدوري بمواجهة الفتح (الجمعة) 6 مايو القادم بالأحساء، ضمن الجولة (26) من دوري المحترفين.