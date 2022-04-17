واصل المدرب الهلالي دياز تحقيق الانتصارات مع الفريق الهلالي منذ توليه قيادة دفة الفريق فبراير الماضي، حيث قاد الفريق حتى الآن في 11 مباراة لم يتعرض لأي خسارة كان آخرها أمام فريق استقلول الطاجيكي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات الآسيوية التي انتصر فيها بهدف وحيد.وكان المدرب دياز قاد الزعيم في 3 مسابقات هي (الدوري، كأس الملك، كأس آسيا) وسجل 28 هدفاً، واستقبل 6 أهداف، وشهد معه «الأزرق» تغيرا فنيا مختلفا رغم الغيابات التي تجتاح الفريق، إلا أن المشاهد الرياضي لم يشعر بتلك الغيابات، حيث استطاع دياز اختيار «توليفة» مناسبة من اللاعبين، ويعد المدرب الأرجنتيني الأول في تاريخ الزعيم الذي ينتصر في 11 مباراة متتالية.