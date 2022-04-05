تعود الإثارة والندية في دوري أبطال أوروبا عند (10:00) من مساء اليوم (الثلاثاء)، حينما يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب الاتحاد، ويحل فريق ليفربول ضيفا على بنفيكا على ملعب النور، ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي، ويسعى قطبا الكرة الإنجليزية اللذان يتصارعان على لقب الدوري الإنجليزي لمواصلة المشوار في البطولة الأوروبية والتي يطمح الفريقان في تحقيق لقبها.وسيقود لقاء مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد الحكم الروماني إستفان كوفاكس ويساعده الحكمان فاسيلي فلورين مارينيسكو، وميهاي أوفيديو أرتين، والحكم الرابع ماركو دي بيلو، وحكم تقنية الفيديو «الفار» باولو فاليري، ومساعد «الفار» ماسيميليانو إيراتي.بينما سيدير مباراة بنفيكا وليفربول الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو، ويساعده الحكمان ديغو باربيرو سيفيا، وانخل نيفادو رودريغيز، والحكم الرابع خوسي ماريا سانشيز مارتينيز، وحكم تقنية الفيديو «الفار» أليخاندرو خوسيه هيرنانديز، ومساعد «الفار» ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا.