تقام الجمعة 1 أبريل قرعة كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة وهي أول عاصمة عربية تحتضن قرعة كأس العالم تاريخيا، وهو حدث تاريخي سيسجله التاريخ كحقيقة بالرغم من أننا في أول أيام أبريل.تجرى القرعة الليلة قبل حوالى (231) يوما على عكس ما حصل في قرعة الأوروغواي عام 1930م حينما أقيمت قبل بدء البطولة بيومين فقط بمقر اتحاد الأوروغواي.لأول مرة ستقام قرعة كأس العالم تاريخيا دون أن تتأهل جميع المنتخبات في مفارقة تاريخية ربما لن تتكرر بغياب أسماء (3) منتخبات فقط.تأجلت قرعة كأس العالم الثانية 1934م في إيطاليا حتى قبل بدء البطولة بـ(3) أيام فقط وكان السبب تأخر مواجهة المكسيك وأمريكا ضمن التصفيات.اختلف الأمر في قرعة كأس العالم الثالثة في فرنسا وأقيمت قبل (3) أشهر من بدء البطولة وشهدت حضور رئيس الاتحاد الدولي «الفيفا» آنذاك الفرنسي جول ريميه، وكانت أول قرعة تشهد مشاركة صبي صغير كان حفيد رئيس الاتحاد الدولي إيف ريميه.القرعة العشوائية كانت في ريو ديو جانيرو البرازيلية عام 1950م رغم تواجد السلطات المحلية وقتها لتنظيمها وضبطها، على النقيض تماما من القرعة التي أقيمت في زيورخ/‏ سويسرا عام 1953م، وشهدت انضباطية عالية جداً، وكانت أول قرعة تقام في السنة السابقة لبدء البطولة.قرعة مونديال السويد 1958م شهدت تصنيفا جغرافيا غريبا وتم تفريق منتخبات أوروبا الشرقية عن منتخبات أوروبا الغربية.قرعة سانتياغو 1962م في تشيلي شهدت إقصاء البلد المضيف من أن يكون رئيسا لإحدى المجموعات، ونقل الإنجليز قرعة 1966م من فندق رويال جاردن والتي دخلت التاريخ كونها أول قرعة تنقل على الهواء مباشرة.قرعة مكسيكو سيتي عام 1970م شهدت الاستغناء عن رؤوس المجموعات وتم التعامل معها جغرافيا وسياسياً لعدم وقوع المغرب وإسرائيل ضمن المجموعة ذاتها الأمر كان عكسياً في فرانكفورت 1974م حينما وقعت الجارتان ألمانيا الغربية والشرقية في مجموعة رغم الحساسية التاريخية بينهما.قرعة بيونس آيرس 1978م كانت التاريخية حيث إنها أول قرعة فرض فيها الاتحاد الدولي «الفيفا» رسوما لنقلها بالمقابل كانت قرعة إسبانيا 1982م الأولى والأخيرة التي تستخدم فيها الآلة لإجراء القرعة وبالطبع فشلت التجربة التي كانت الأولى والأخيرة وعاد «الفيفا» للعنصر البشري بعد ذاك.المكسيك في 1986م شهدت أسرع قرعة في تاريخ البطولات حيث لم تستغرق سوى (23) دقيقة فقط عبر (3) أطفال وأقيمت في ديسمبر 1985م، الأمر هذا تغير في سنوات قليلة حيث تحولت قرعة عام 1990م في إيطاليا لحفل كبير على غير المعتاد سابقا، وشهدت هذه القرعة حدثا تاريخيا بعزل الإنجليز بجزيرة إيطالية بعيدة لأسباب أمنية خوفا من شغب جمهورهم. القرعة الأضخم والأكثر حضورا كانت قرعة مونديال أمريكا 1994م التي تابعها نصف مليار من البشر فضائيا على الهواء مباشرة وشهدتها المدينة التي لا تنام لاس فيجاس، والمثير أنها أول مدينة تستضيف القرعة ولكنها لم تستضف أي مباراة.شهدت قرعة مونديال القرن في فرنسا 1998م زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى (32) منتخبا وأقيمت القرعة لأول مرة في أحد ملاعب البطولة ملعب (فيلودروم) معقل نادي مرسيليا وكانت أول قرعة تشهد «تصنيف» الاتحاد الدولي.قرعة مونديال آسيا في كوريا الجنوبية واليابان في القرن الجديد 2002م شهدتها المدينة الكورية بوسان ونقلت لحوالى (130) دولة على الهواء مباشرة وكانت هذه البطولة شهدت نظام «الاحتكار» والتشفير.لايبزيج الألمانية شهدت حفل قرعة مونديال ألمانيا 2006م ونقلته (166) محطة تلفزيونية وتابعه مليارا مشاهد على وجه الأرض واعتذر عن حضورها الأسطورة الأرجنتيني‏ دييغو أرماندو مارادونا بسبب خلافه الدائم مع الاتحاد الدولي «الفيفا».شهدت مدينة كيب تاون أقدم مدن جنوب أفريقيا قرعة المونديال الأفريقي 2010م والتي نقلت لأكثر من (200) دولة حول العالم والتي باع فيها «الفيفا» الحقوق بمبلغ تاريخي قارب (3) مليار دولار.أقيمت قرعة كأس العالم في البرازيل 2014م في منتجع «كوستا دو ساويبي» قرب مدينة سلفادور «مدينة السعادة» هناك، وقد قامت قنوات الجزيرة بنقله بحضور رئيسة البرازيل‏ ديلما روسيف وكانت القرعة الأولى التي تشهد وجود جميع منتخبات العالم أبطال كأس العالم وهي: الأوروغواي البرازيل الأرجنتين إيطاليا ألمانيا إنجلترا فرنسا وإسبانيا.بحضور الرئيس الروسي‏ فلاديمير بوتين أجريت مراسم قرعة كأس العالم في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ الأول من ديسمبر 2017م وقد شهدت نتائج القرعة مفارقة تاريخية حينما جمعت منتخبي روسيا والمملكة العربية السعودية في لقاء الافتتاح كأول منتخب عربي يلعب لقاء افتتاح لبطولة العالم من (88) عاما مضت.