يبحث لاعب منتخبنا الأول صالح الشهري عن زيادة غلته التهديفية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وذلك أمام المنتخب الصيني مساء اليوم، هذا وقد لعب «الشهري» دوراً مهماً في المباريات التي شارك بها مع المنتخب، إذ كانت أهدافه حاسمة في التصفيات النهائية، بعدما منح «الأخضر» هدف توسيع الفارق أمام فيتنام عندما سجل الهدف الثالث في المباراة التي انتهت 3-1، بالإضافة إلى هدف المباراة الوحيد أمام المنتخب العماني ليمنح الأخضر فوزاً في غاية الأهمية في مسقط، يذكر أن «الشهري» يعتبر أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بالنسبة للأخضر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعدما وصل إلى 6 أهداف، يأتي بعده الثنائي فهد المولد وسالم الدوسري برصيد 4 أهداف لكليهما. فيما يحل فراس البريكان ثالثاً برصيد 3 أهداف حتى الآن.