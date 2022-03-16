تأهل ممثل الوطن (التعاون) لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بركلات الترجيح على ضيفه الجيش السوري (٥/‏‏٤) (١/‏‏١ الأشواط الأصلية والإضافية) في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الملحق الآسيوي.شهد اللقاء سيطرة التعاون وسط تراجع الجيش السوري، الذي سجل هدفه الأول محمد الواكد، وسنحت عدة فرص للتعاون، كانت أخطرها تسديدة سميحان النابت، ومن ثم رأسية عون السلولي. وفي الشوط الثاني فاجأ الجيش مضيفه التعاون بهدف عن طريق هدافه محمد الواكد برأسية من فوق الحارس كاسيو (د:70)، وسرعان ما عاد التعاون للمباراة عن طريق النابت الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الـ18 لتسكن الشباك هدف تعادل للتعاون (د:81)، لينتهي الشوطان الأصليان بالتعادل بهدف لكل منهما.وفي الشوطين الإضافيين، واصل التعاون سيطرته، وكاد البديل معتز هوساوي يهز الشباك ولكن كرته مرت فوق العارضة، وعجز الفريقان عن هز الشباك ليلجآ لركلات الترجيح.وأحرز للتعاون كل من: نواف الصبحي، ليندر تاوامبا، معتز هوساوي، الحارس كاسيو، ميدران، فيما أحرز للجيش كل من: ميلاد حمد، محمد الترك، خطاب المشلب، رامي عامر، وأضاع أحمد الصالح، ليتأهل التعاون بجدارة واستحقاق لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.