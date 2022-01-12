تجاوز فريق الهلال مضيفه الطائي بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن لقاءات الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء سيطرة هلالية نتج عنها هدف مبكر عن طريق مدافعه جانغ هيون سو (د: 18)، ومن ثم أضاف موسى ماريجا الهدف الهلالي الثاني (د: 18). وفي الشوط الثاني ومن مجهود فردي أضاف مدالله العليان الهدف الثالث للهلال (د: 54)، وعاد موسى ماريجا ليحرز الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه (د: 71).وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه السابع ويصل للنقطة 27 ويحتل المركز الرابع، فيما تلقى الطائي خسارته التاسعة وتجمد رصيده عند 19 نقطة وفي المركز التاسع.واكتفى فريق الأهلي ومضيفه الفيصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية في ختام لقاءات الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وشهد اللقاء سيطرة مبكرة لفريق الفيصلي وتمكن من إحراز هدف التقدم عن طريق هشام فايق (د:10)، ومن ثم تمكن الأهلي من فرض سيطرته وتحصل على ركلة جزاء استطاع من خلالها القائد عمر السومة من إحراز هدف التعادل (د:45+4)، وفي الشوط الثاني تقدم الفيصلي مبكراً عن طريق جليرمي الذي أحرز الهدف الثاني (د:55)، ومن ثم عاد القائد عمر السومة ليحرز هدف التعادل لفريقه من تسديدة لا ترد ولا تصد (د:81)، وشهد اللقاء حصول مدافع الأهلي محمد خبراني على بطاقة حمراء (د:74).وبهذه النتيجة يحقق الأهلي تعادله السابع ويصل للنقطة 16 وفي المركز الثالث عشر، فيما حقق الفيصلي تعادله الخامس ووصل للنقطة 16 وفي المركز الرابع عشر.