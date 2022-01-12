أكد رئيس مجلس إدارة شركة داركو العقارية عادل بن محمد آل مرعي أن رعاية الشركة لنادي الاتحاد التي تم الإعلان عنها مؤخراً تأتي في إطار رسالة المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه مجتمعها عبر دعم أحد أهم القطاعات التي تهم شريحة واسعة من المجتمع وهو القطاع الرياضي الذي تركز مبادرات ومستهدفات رؤية 2030 للنهوض به والوصول إلى أن تصبح ممارسة الرياضة أسلوب حياة في مجتمعنا.وأضاف قائلاً: «حرصنا على توجيه جزء كبير من مسؤوليتنا الاجتماعية لدعم القطاع الرياضي الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تركّز عليها الدولة -حفظها الله- في خططها للارتقاء بجودة الحياة وبناء مجتمع صحي وأكثر وعياً». وقال: «لا شك أن نادي الاتحاد بمكانته وشعبيته يعد أحد المرتكزات الرئيسية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف، لذلك قمنا بهذه الشراكة الاستراتيجية التي نتطلع إلى أن تحقق أهدافها في خدمة شباب وفتيات الوطن الغالي، ولا أنسى أن أشكر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي على الاحترافية العالية التي سارت عليها المفاوضات حتى أثمرت توقيع عقد الرعاية، كما أننا نسعد بخدمة كافة العملاء الذين كانت هذه الرعاية سبباً لتعرفهم على شركة داركو العقارية وخدماتها المتميزة، حيث تأسست داركو كامتداد للخبرة العريقة في القطاع العقاري بهدف تلبية الاحتياج المتزايد للمنتجات السكنية والخدمات العقارية المتنوعة في السوق المحلي، ولتكون علامة فارقة في مجال التطوير العقاري وتقديم المنتج العصري الحديث بصورة تتناسب مع ثقافة المجتمع وتحقق جميع احتياجاته ومتطلباته».ورحب آل مرعي بكافة الجماهير الرياضية الراغبة في التعرف على الشركة والاستفادة من خدماتها في المجال العقاري عبر زيارة موقع الشركة dar-co.com.sa، مؤكداً أن الجميع سيكونون سعداء باستقبال استفساراتهم والإجابة عليها وتقديم الخدمة المطلوبة.