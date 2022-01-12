وقف مدرب فريق النصر روسو على أبرز نقاط الضعف في فريق الفيصلي الذي سيلاقي النصر يوم (السبت) القادم على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (17) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى المدرب النصراوي لمواصلة فريقه للانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.ويواجه الثنائي سلطان الغنام وعبدالإله العمري خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الفيصلي القادمة، إذ ستكون مواجهة النصر عقب لقاء الفيصلي أمام فريق التعاون يوم (الجمعة) 21 من شهر يناير الجاري، وحذر المدرب روسو الغنام والعمري من تجنب الحصول على البطاقة الصفراء الرابعة من أجل الاستفادة من خدماتهما الفنية في المباريات القادمة.ميدانياً يجري المدرب روسو اليوم (الأربعاء) مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الفيصلي القادم، ويطمح المدرب النصراوي لتحقيق الفوز والوصول للنقطة (32) في الدوري.