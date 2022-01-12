أكد رئيس نادي الشباب خالد البلطان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس (الثلاثاء) في مقر النادي، وجود أدلة تثبت اتفاق اللاعب أحمد شراحيلي مع نادي الاتحاد قبل دخوله الفترة الحرة. وقال «لدينا رسائل صوتية على اللاعب تثبت كلامنا، اللاعب مخلّص مع الاتحاد من زمان، من يخلف العهود لا يوفقه الله، اللاعب نام وهو يبي الشباب، صحي غيّر رأيه، ويبي الاتحاد! لدينا وثائق سيتم رفعها للاتحاد السعودي إذا كانت لديهم قدرة على أخذ موقف».وزاد البلطان «ثقتنا في الاتحاد السعودي بدأت تزعزع،‏ الكل يعلم أن المفاوضات تبدأ قبل الأشهر الستة، وقرار إلغاء السقف ساعد في ذلك، الاتحاد السعودي يجب أن يحقق في قضيتنا وقضية كنو، الاتحاد السعودي يجب أن يشدد العقوبات ويضبط الساحة عن الفوضى، آمل من الله أن يكون الاتحاد حازماً في هذا المجال».واستغرب البلطان من تغيير شراحيلي قراره خلال ساعات بقوله «‏بعد دخول اللاعب الفترة الحرة بساعات يوقع؟ هذا غير مقبول، اللاعب يغير حياته ومدينته وكل شيء في ساعات!».وأضاف «شراحيلي مستمر ولم يتحدث معنا الاتحاد ولن نبيع عقده، سنعوضه خلال 6 أشهر، اللاعب لم يكن مرغوباً فيه وقدمناه من جديد، اتصلت برئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل وطلبت منه الحزم في قضايا التعاقدات والشكاوى، التعاقدات فيها الكثير من التجاوزات، فقضيتا كنو وشراحيلي من السهل إثبات التفاوض،‏ كل قضايا التوقيع مع ناديين يذهب ضحيتها اللاعب فقط».وتعهد البلطان أن الشباب لن يركن شراحيلي خلال الفترة المتبقية من عقده، وقال «‏أنا ضد ركن اللاعب أو وضعه في المسبح.. اللاعب إما أن يشارك أو أبيع عقده، رغم أنه غيّر كلامه وتلاعب في وعوده، لكن سيلعب نحن نفرّق بين ما داخل الملعب وخارجه».وعن علاقة الشباب بالاتحاد قال خالد البلطان «‏علاقتنا مع الاتحاد تاريخية ومع كل رجالاته، وكان لدينا شبه اتفاق أننا لا نضر بعضاً، ونحن دائماً متفقون، لكن إدارة الاتحاد الحالية كسرت الاتفاق.. وأقول لهم: من دق الباب وجد الجواب». وعن المشاكل المالية قال البلطان «‏ لدينا مشاكل مالية وليس لنا دخل إلا دعم الاستراتيجية، ليس لدينا دعم كالآخرين، دخل الاستراتيجية لا يكفينا، وقرار تقليص الإعلانات مجحف لنا، كنا ندخل في العام ٥٠ مليوناً، اليوم ١٧ مليوناً فقط.. وسؤالي للجمهور: وش نسوي؟». وعن حصول الشباب على الكفاءة المالية أردف البلطان قائلاً «‏الشباب قد لا يحصل على الكفاءة المالية، والتحدي صعب جداً، لأول مرة نرى أن الضغط المالي أكبر من قدرتنا». وأتبع «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، قدمت لكم فريقاً ممتعاً في ظرف سنتين، ولكن مجاراة الأندية المليارديرية صعبة،‏ كما اجتمعت مع الإدارة وقدمت لهم خطة لمدة خمس سنوات لنعود أبطالاً بأقل تكلفة».وعن قضية المهاجم النيجيري إيغالو قال «‏عندما وقعت مع إيغالو اتفقنا على أنه سيوقع إذا كان معتزلاً دولياً فقط، أما إذا كان يرغب في المنتخب فلا يوقع معنا.. اللاعب وافق بناء على ذلك، ثم فوجئت أنه عاد للمنتخب، سمحنا له مرتين لأن اللوائح في صالحه ولا نستطيع إجباره، اللاعب لم يُستدعَ للبطولة الا بتاريخ 2 يناير وهذا مخالف،‏ اجتمعنا مع اللاعب ووضحنا له القرار ولو أن لدي البديل لسمحت له بالمشاركة، ومع إصابة جونيور اتخذنا القرار الصعب، أنا مسؤول عن النادي ومصلحته فوق كل اعتبار». وعن نية اللاعب الأرجنتيني بانيغا الرحيل، قال البلطان «كلام فاضي». وقال المدير التنفيذي للشباب طلال آل الشيخ بشأن انتقال مدافع الفريق أحمد شراحيلي لصفوف الاتحاد إن «رئيس النادي خالد البلطان عقد اجتماعاً مع اللاعب أحمد شراحيلي بتواجدي والمدرب شاموسكا وتمت الاستجابة لكل طلباته كاملة وتم الاتفاق على التوقيع (الأحد) الماضي، ثم نقض اللاعب ما اتفق عليه». واختتم تصريحه للجماهير الشبابية الغاضبة لرحيل المدافع بقوله «غداً يوم جديد، وطموح متجدد، من يشجع لاعباً فليذهب معه، ومن يعشق الليث عليه أن يثق في إدارته التي ستوفق بالفكر والعمل الجاد».مجاراة الأندية المليارديرية صعبة