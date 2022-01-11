ارتمى حارس المنتخب السعودي وحارس فريق الأهلي محمد العويس في أحضان «الزعيم» بعد أن كتب نهاية لمسلسل انتقاله التاريخي إلى الأهلي بعد صراع طويل مع الأزرق، وتمت الصفقة المفاجئة لترشيحات انتقاله إلى الجار النصر، بمبلغ 21 مليونا تكفل بها رجل المرحلة في الحقبة الذهبية الحالية للهلال الأمير الوليد بن طلال.وأظهرت تصاريح محمد العويس مع الأهلي في الآونة الأخيرة عدم ارتياحه في صفوف القلعة، ونيته الرحيل منذ موسمين، بعد أن أقفل جميع المحاولات لإقناعه بالبقاء بالفريق الأهلاوي، وتمسكه بالرحيل طوال الفترة الماضية. والتزم العويس الصمت تجاه الرغبة الملحة لجماهير القلعة ببقائه واستمراره كواحد من أهم نجوم المرحلة، وكبارقة أمل لعودة الفريق إلى جادة الاستقرار والبطولات وحفظا لهيبة فريق يعاني فنيا وإداريا. صمت العويس الذي قابل به الرغبة الأهلاوية لتجديد عقده جاء منعا لتكرار حادثة تصريحاته لجماهير الشباب حين صرح بالبقاء مع الليث، مؤكدا أنه سيعتزل كرة القدم وينضم إلى المدرجات في حال لم يُجدد عقده مع شيخ الأندية بقوله «لو انتهى عقدي والنادي لم يُقدم لي العرض الذي أريده، سأعتزل بقميص الشباب وأجلس مع الجمهور في المدرج، وأعود لأعمل موظفا عاديا وأتابع المباريات مع المشجعين». وعقب أن تجاوز فريق الأهلي دور الثمانية ببطولة آسيا 2020، أجاب العويس على سؤال تلفزيوني حول مستوى الأهلي خلال المباراة فأجاب: «غيرنا أخذتهم الطيارة.. ورجعوا النادي.. وصلنا دور الثمانية، نقول مبروك ونقفل على الأخطاء ونصلحها في ما بيننا». وأثار تصريح «الطائرة» الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واستفز جماهير الهلال، التي شعرت بأن العويس كان يقصدهم بتعليقه، بسبب إقصائهم من البطولة وعودتهم للسعودية.برز مع الشباب عام 2014مثّل المنتخب السعودي 2015اشتهر بارتدائه القناع أمام الهلال 2016رفض عرض الهلال 2017 ووقع معه 2022الجدل صاحبَ تصريحاته وانتقالاتهاستبعده الأهلي حتى نهاية عقده