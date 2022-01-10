تشهد قائمة الأهلي التي سيدخل بها المدرب هاسيك مباراة الفيصلي غدا (الثلاثاء) ضمن الجولة (16) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مشاركة الكابتن عمر السومة، عقب جاهزيته الكاملة، وتشكل عودته قوة إضافية للفريق الكروي في مواجهة عنابي سدير. وكان المهاجم الأهلاوي خضع لبرنامج تأهيلي خلال الأسبوعين الماضيين، عقب تعرضه للإصابة في لقاء الفيصلي بكأس الملك، الذي أسهم من خلاله السومة في تسجيل الهدف الثاني وقيادة الفريق الأهلاوي للفوز على الفيصلي والتأهل لمواجهة الشباب في دور ربع النهائي في كأس الملك.وسينهي المدرب هاسيك تحضيراته الفنية لمواجهة الفيصلي بالدوري بمران خفيف، سيعتمد من خلاله النهج الفني والأسماء الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المهم، والذي يسعى من خلاله الفريق الأهلاوي لتحقيق الانتصار وحصد النقاط والابتعاد عن شبح الهبوط.