تستأنف اليوم (الإثنين) مباريات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة ٦ مباريات لحساب الجولة الـ14.ففي مكة المكرمة، وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز يلتقي الأهلي الذي يحتل المركز الثامن برصيد ١٨ نقطة مع السلام صاحب المركز التاسع برصيد ١٧ نقطة.وعلى الصالة نفسها عند الساعة 6:00 مساءً يستضيف الوحدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد ٢٠ نقطة نظيره الأنصار الذي يحتل المركز السادس بالرصيد النقطي نفسه ٢٠ نقطة.وفي أبها عند الساعة 4:00 عصرا يستضيف أبها الذي يحتل المركز الـ12 نظيره الهلال الذي يحتل المركز الأول برصيد ٢٥ نقطة. وفي الأحساء عند الساعة 4:00 عصرا يستضيف الفتح الذي يحتل المركز السابع برصيد ٢٠ نقطة نظيره النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد ٢٤ نقطة.وفي المدينة المنورة عند الساعة 5:00 عصرا يستضيف أحد الذي يحتل المركز الثالث برصيد ٢٤ نقطة نظيره النهضة الذي يحتل المركز العاشر برصيد ١٥ نقطة. وفي تبوك عند الساعة 4:00 عصرا يستضيف ضباء الذي يحتل المركز الـ11 نظيره الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع برصيد ٢٣ نقطة.