اختار الحارس محمد العويس محطته الاحترافية الثالثة بعيداً عن النادي الأهلي ووقع مع نادي الهلال فجر (الأحد) في مشهد صدم المدرج الأهلاوي وسط محاولات يائسة من إدارة النادي الغربي برئاسة ماجد النفيعي، التي فشلت في إقناع اللاعب بالبقاء خلال الأشهر القريبة المنقضية بعد أن قامت بتسليمه مستحقاته المتأخرة.وأوضحت مصادر خاصة لـ«عكاظ»، أن العويس طلب تأجيل ملف تجديد عقده أكثر من مرة منذ معسكر تونس في الصيف الماضي، في خطوة كشفت نوايا العويس ترك القلعة الخضراء وخوض تجربة احترافية جديدة خارج مدينة جدة، وتحديدا في مدينة الرياض بسبب رغبته في الاستقرار بالقرب من عائلته في العاصمة.«عكاظ» رصدت قصة الرحيل منذ بدايتها، إذ تأجل فتح ملف التجديد لأكثر من مرة نزولاً عند رغبة اللاعب لحين الدخول في الفترة الحرة، طالباً من إدارة النفيعي تسديد المتأخرات التي تصل لأكثر من 6 ملايين ريال، وكان ذلك الطلب الصريح من اللاعب في معسكر الفريق الإعدادي في الفترة الصيفية بتونس، إلا أن إدارة النفيعي عادت من جديد لفتح باب التفاوض مع اللاعب مؤخراً قبل دخوله الفترة الحرة بعد أن بادرت بتسديد جميع مستحقاته المالية المتأخرة والمؤجلة من إدارات متعاقبة على النادي الأهلي، وكانت بادرة من النفيعي بهدف إزالة العراقيل وإغلاق جميع منافذ الاعتذار أمام اللاعب وخلق جو إيجابي يساعد على فتح ملف التجديد والتفاوض على بنود العقد الجديد، وهو الأمر الذي حسمه العويس صراحة، بإعلان رغبته في الرحيل واختيار ناد جاهز عناصرياً لكل البطولات، مع الأخذ بالاعتبار المردود المالي الذي لم يكن مغريا في جميع العروض المقدمة للاعب مقارنة بالعرض الأهلاوي الأعلى والأقوى.ووعد العويس الإدارة الأهلاوية بكشف جميع التفاصيل أمام الشارع الرياضي عامة ومصارحة الجماهير الأهلاوية على وجه الخصوص أمام وسائل الإعلام إنصافاً للجهود التي قامت بها إدارة النفيعي في سبيل تجديد العقد وتقديمه هدية لجماهير الراقي التي لم تنجح وتوقفت تماماً عند رغبته في الرحيل وترك النادي الأهلي.يذكر أن العويس وقع مع الأهلي في يناير 2017 لمدة خمس سنوات قادماً من الشباب في صفقة أحدثت رد فعل واسعا في الشارع الرياضي.