حقق الهلال كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الفيصلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 (إثر انتهاء شوطي المباراة الأصليين بالتعادل 2-2)، ليتوج الهلال بكأس السوبر والميداليات الذهبية، فيما نال الفيصلي الميداليات الفضية.شهد اللقاء بداية قوية من الفيصلي الذي تمكن من التقدم مبكراً بهدفين؛ جاء الأول عن طريق محمد العمري بعد تسديدة قوية من على منطقة الـ18 (د:16)، وأحرز الهدف الثاني اللاعب رومان امالفيتانو برأسية خادعت الحارس عبدالله المعيوف (د:24). وقلص الهلال النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق نجمه سالم الدوسري بعد مقصية أكثر من رائعة (د:40)، وفي الوقت بدل الضائع تحصل مهاجم الفيصلي جوليو تفاريس على بطاقة حمراء مباشرة (د:45+3).في الشوط الثاني ضغط الهلال لإدراك التعادل مستغلاً النقص العددي للفيصلي وتمكن من ذلك عن طريق ياسر الشهراني بعد متابعته عرضية موسى ماريغا ليحرز الشهراني الهدف الثاني للهلال (د:53)، وتدخلت تقنية الفيديو في إلغاء هدف للفيصلي أحرزه محترفه جليرمي لوقوعه في مصيدة التسلل، وبعد ست دقائق وقتا بدل ضائع أعلن حكم اللقاء داني ماكيلي نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل بهدفين لكل منهما، ليحسم الهلال اللقب بركلات الترجيح بعد أن سجل كل من: موسى ماريغا، عبدالله الحمدان، سالم الدوسري، سلمان الفرج، وأضاع ماتيوس بيريرا وبافيتيمبي قوميز، فيما سجل للفيصلي كل من: جليرمي، إسماعيل سيلفا، ايغور روسي، فيما أضاع محمد الصيعري، ورافاييل دي سليفا، ووليد الأحمد.